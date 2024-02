La Polizia arresta un giovane per spaccio di cocaina

Nei giorni scorsi, anche attraverso l’utilizzo di pattuglie in borghese, la Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di prevenzione volti a contrastare fenomeni di illegalità quali lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area Spina 3 in particolare nelle aree residenziali tra Corso Gamba, Via Livorno e Via Rosai.

Nell’ambito di uno di questi servizi gli agenti del Commissariato di P.S. “San Donato” hanno tratto in arresto un ragazzo senegalese di vent’anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale sorpreso mentre tentava di nascondere un sacchetto di cocaina in un’aiuola dove gli agenti rinvenivano 65 frammenti di cocaina. Il giovane aveva inoltre con sé tre telefoni cellulari e 115 euro in contanti.

Gli agenti continuano ad indagare.

(14 febbraio 2024)

