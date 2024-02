Controlli congiunti delle Forze dell’Ordine nella zona del divertimento della Città

Nella scorsa serata sono stati effettuati i controlli congiunti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale – nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della cosiddetta “movida” concentrata principalmente nell’area del Quadrilatero Romano, di San Salvario, di Piazza Vittorio Veneto con particolare riferimento a via Matteo Pescatore e vie limitrofe.

L’attività ha portato all’identificazione di 113persone e al controllo di 3 esercizi pubblici. A causa di irregolarità riscontrate sono state emesse numerose sanzioni amministrative nei confronti di 2 locali: un locale di via Porta Palatina è stato sanzionato per un valore di 3500 euro, per carenze igienico sanitarie, violazione della normativa sui déhors, sulla pubblicità e per non aver esposto la Scia; mentre un altro locale di via Belfiore è stato sanzionato per un valore di 5500 euro per le stesse mancanze sopracitate alle quali si aggiungono l’omessa attuazione del sistema HACCP e la violazione della normativa sull’inquinamento acustico.

Inoltre, duranti i controlli, si è proceduto all’accompagnamento, presso gli uffici di polizia, di un cittadino egiziano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, già destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Genova, per consentirne la trattazione da parte dell’ufficio immigrazione.

(18 febbraio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata