Controlli congiunti delle Forze di Polizia nelle aree del divertimento notturno

Nella scorsa notte sono stati effettuati i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia – Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 20 di sabato sera, si è concentrata nell’area di Piazza Vittorio Veneto, con particolare riferimento a Lungo Po, al quartiere San Salvario, a Piazza Santa Giulia e vie limitrofe.

L’attività ha portato all’identificazione di 136 persone; al controllo di 6 esercizi pubblici; all’emissione di 2 sanzioni amministrative nei confronti di 2 locali: una pizzeria e un negozio di kebab in Corso Regina Margherita sanzionati entrambi ai sensi del regolamento d’igiene. Sono state denunciate due persone in stato di libertà: una perché trovata in possesso di vari involucri contenenti hashish e di un coltello, indagato per detenzione di sostanza stupefacente e porto d’armi per cui non è ammessa licenza, un altro individuo invece è stato deferito in stato di libertà per getto pericoloso di cose e resistenza a pubblico ufficiale.

(10 marzo 2024)

