Vasta operazione anti-spaccio della Polizia di Torino

di Redazione, #Torino

La Polizia di Stato, personale della Questura di Torino, Comm.to San Paolo, sta dando esecuzione in queste ore a 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, 1 degli arresti domiciliari e 1 di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di 8 giovani cittadini italiani, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono attualmente in corso alcune perquisizioni nel quartiere San Paolo.

Ne dà notizia un comunicato stampa della Questura di Torino (in aggiornamento).

(9 dicembre 2021)

