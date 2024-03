Precipita sul Monte Rosa elicottero del 118

L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, esprime solidarietà al pilota e all’equipaggio dell’elicottero del 118 precipitato oggi pomeriggio mentre stava effettuando un intervento alla Capanna Regina Margherita, sul Monte Rosa.

“Sto seguendo da vicino l’evolversi della situazione – dichiara l’assessore Icardi -, gli accertamenti sanitari verranno eseguiti all’ospedale di Borgosesia, il personale coinvolto nell’incidente pare non aver subito particolari conseguenze. Vanno sottolineate le condizioni estreme in cui spesso si trovano a operare questi professionisti del Soccorso, che mettono in gioco la propria vita per salvare quella degli altri”.

(17 marzo 2024)

