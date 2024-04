Anniversario di fondazione del Centro di Formazione Musicale di Torino: 45 anni di musica per tutti

di Mirko Saporita

La Sala delle Colonne del Palazzo civico ha ospitato oggi la presentazione della stagione degli eventi musicali organizzati dal Centro Formazione Musicale di Torino. Il CFM celebra quest’anno il suo quarantacinquesimo anniversario di fondazione 1979-2024 con oltre 600 iscritti ai suoi numerosi corsi, aperti tutto l’anno per tutti gli appassionati di musica dai 3 ai 99 anni.

Il programma aperto al pubblico si protrarrà in forma gratuita dal 13 aprile al 19 dicembre, con trentacinque eventi anche frutto della collaborazione con entità consolidate sul territorio quali Torino Jazz Festival, MiTo Settembremusica e Museo Egizio.

Segnaliamo ad esempio “American Music – Duke Ellington’s Idea of Jazz” il concerto del 20 aprile presso Presso il Museo Nazionale dell’Automobile con la CFM Big Band, l’Orchestra Jazz del Centro di Formazione Musicale che proporrà per l’occasione un omaggio alla figura del jazzista Duke Ellington ed un secondo al cantante Tony Bennett. Altro evento di impatto sociale sarà quello del 9 maggio presso l’Auditorium CPIA in via Bologna 153, nel quartiere Barriera di Milano, nell’ambito degli eventi targati Jazz Blitz, facente parte della programmazione del Torino Jazz Festival 2024.

Mercoledì 18 dicembre si terrà nell’iconica sede del Teatro Alfieri di Piazza Solferino la festa finale del CFM, alla quale parteciperanno tutti gli iscritti dei corsi offerti durante l’anno.

L’insegnante di musica da camera Eilís Cranitch, in concerto con l’Assessora alla Cultura della città di Torino Rosanna Purchia e il Coordinatore didattico Sergio Bonino, hanno ricordato che il CFM vive per permettere alle persone di fare esperienza della musica, parafrasando: “ognuno ha voce propria e tutti possono contribuire, come nell’orchestra, così nella comunità”.

L’occasione dell’anniversario di fondazione ha stimolato la creazione di tre diversi concorsi del CFM: Selfie call to action, Contest di fotografia e Contest musicale. In palio gadget del CFM e borse di studio per i corsi in offerta. Programma completo delle iniziative del Cfm al sito: http://www.comune.torino.it/corsimusica/.

(12 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata