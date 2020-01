Pd Piemonte: regole europee contro il dumping di impresa

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Economia

È molto importante che il Consiglio Regionale abbia oggi approvato l’Ordine del Giorno proposto dal Consigliere Regionale PD Diego Sarno, sulla crisi della Mahle: un ordine del giorno che impegna a portare la discussione a livello europeo. Bisogna infatti dotarsi di contromisure di livello continentale contro strategie di disimpegno e delocalizzazione da un territorio all’altro dentro l’Unione Europea. L’Europa non sarà mai davvero equa fino a quando non saranno evitate forme di concorrenza sleale tra condizioni di paesi vicini. Ciò riguarda la Mahle, che ha altri stabilimenti in altri paesi europei, ma vale in generale, da momento che l’Italia, e in particolare una regione come il Piemonte fortemente industrializzata, ha già patito più volte questo tipo di fenomeni.

Così Paolo Furia, Segretario PD Piemonte e Enzo Lavolta, Responsabile Lavoro Segreteria Regionale PD Piemonte, in un comunicato stampa giunto in redazione.

(22 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata