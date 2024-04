Torino. Un arresto della Polizia di Stato: doveva scontare due anni e mezzo di carcere

di Redazione Torino

Un trentatreenne di nazionalità marocchina è stato tratto in arresto dai poliziotti del Comm.to di P.S. San Paolo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. L’uomo deve scontare una condanna di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e il pagamento di una multa di 1000 € a seguito della revoca degli arresti domiciliari, misura che stava scontando in alternativa alla detenzione.

I capi di imputazione per cui lo stesso è stato condannato sono: rapina, lesioni aggravate ed evasione.

(29 aprile 2024)

