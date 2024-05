Germania, nuovo attacco contro un rappresentante dell’Spd

Dopo il pestaggio brutale del capolista Spd alle Europee di qualche giorno fa, la Germania registra un nuovo assalto a una rappresenta dell’Spd a pochi giorni dalle elezioni. Un uomo ha infatti aggredito alle spalle e colpita alla testa la senatrice Franziska Giffey, rappresentante Spd con delega all’Economia dell’amministrazione berlinese, finita in ospedale con una ferita alla testa. Non è grave.

La notizia è stata resa nota dalla polizia e ripresa dai media europei. Franziska Giffey, 46 anni, ex sindaca della capitale, ha lavorato in passato anche come ministra della Famiglia al fianco di Angela Merkel. L’aggressione il 7 maggio nel quartiere di Neukoelln. Venerdì scorso il capolista dell’Spd Matthias Ecke era stato aggredito e gravemente ferito da un gruppo di teenager, come riportiamo al link in alto.

(8 maggio 2024)

