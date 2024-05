Un rispettoso suggerimento alla politica: ricominciare a parlarsi. Sul serio

diLaè sottosopra, in Puglia si accusama ad essere indagato è un consigliere diper voto di scambio, c’è una ministra indagata per truffa allo Stato, lo stesso di cui è ministra, ci sono Sindaci sotto il tiro incrociato di procure e partiti amici e nemici, ci sono elezioni che vanno riconteggiate e riconteggiate prima di dire “okay ha vinto lei”, dichiarazioni di possibili illegittimità di elezioni passate con tanto di accoglimento dall’UE e via di questo pezzo. Nel bel mezzo di questo grande casino, che rischia di diventare davvero un gelido inverno, abbiamo(2.871,5 miliardi a marzo 2024 con un aumento mensile di circa 23 miliardi di euro, aggiungete aprile e maggio e state a vedere quanto manca ai tremila, con una crescita diin dodici mesi. Quelli che promettevano miracoli in campagna elettorale, sempre loro), la gente che lavoranemmeno lavorando e percependo, due guerre in casa (eche prepara le sue basi di atterraggio a fianco di casa nostra), una violenza sociale senza precedenti e la politica che fa? Niente. Lancia insulti verso sinistra da destra e da destra verso sinistra passando per la Magistratura – sotto tiro ormai dai tempi di Mani Pulite, tempi tristissimi per molte ragioni. Da allora chiunque sia stato al governo, di qualsiasi colore sia stato, e negli ultimi tempi (grazie anche al Covid e a Giuseppe Conte che non c’ha fatto mancare nulla in quel periodo, compresi due governi in antitesi l’uno con l’altro per poi riuscire a far cadere anche) di discussioni parlamentari nemmeno l’ombra:, nessuno. La destra continua dritta per la sua strada invocando riforme costituzionali autarchiche come unica soluzione, la sinistra grida al fascismo e non capisce nemmeno di quale fascismo stia parlando. Manca una visione del futuro alla partito radicale quello vero: l’unica forza politica nella storia d’Italia degli ultimi decenniche hannolae la vita della gente (poi è arrivatoad approvare, dopo il dietrofront di Grillo sulla stepchild adoption , che ai tempi rischio di fare saltare in aria l’approvazione della Legge. E in un paese immobile, dove nessuno di coloro che son seduti a 15mila € al mese riesce a parlare con nessuno, ci permettiamo sommessamente di. I tempi lo richiedono, perché di tempo ne è rimasto pochissimo. Anzi forse il tempo è finito l’altro ieri. (19 maggio 2024)– diritti riservati, riproduzione vietata