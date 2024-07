Fa tappa a Torino l’evento “Il codice fa strada…in tour” promosso dal Servizio Polizia Stradale

Nell’ambito delle iniziative dedicate all’approfondimento delle tematiche giuridiche inerenti alla circolazione stradale, domani farà tappa a Torino l’evento “Il codice fa strada…in tour” promosso dal Servizio Polizia Stradale.

L’incontro, organizzato dal Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta all’interno della sala congressi del CNH Industrial Village di Settimo Torinese, vedrà la partecipazione di autorità cittadine, civili e militari, nonché di circa 400 operatori di settore tra appartenenti agli organi di Polizia e delle amministrazioni provinciali nell’ambito delle due regioni.

L’iniziativa è finalizzata ad approfondire le tematiche oggetto di maggiore dibattito in tema di riforma del codice della strada, alla luce delle recenti innovazioni legislative. Il relatore, dr. Giandomenico Protospataro, già funzionario della Polizia Stradale ed esperto in materia, infatti, si soffermerà sulle nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli, di circolazione di prova e di rilevamento a distanza delle violazioni di eccesso di velocità.

La Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta, Dirigente Superiore Dott.ssa Giuseppina Minucci sottolinea che “l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto, finalizzato a consolidare e strutturare ulteriori metodologie per il raggiungimento dell’ambizioso e comune obbiettivo ‘zero vittime della strada’”.

(2 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata