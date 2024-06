Controlli della Polizia nella aree del divertimento del sabato sera

Ieri sera hanno avuto luogo i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia – Arma dei Carabinieri e Polizia Locale – nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della cosiddetta “movida”. L’attività si è concentrata nel quartiere San Salvario con particolare riferimento a via Berthollet, via Matteo Pescatore, Murazzi del Po e poi nell’area di Piazza Vittorio Veneto e Piazza Santa Giulia e ha portato all’all’identificazione di 160 persone; al controllo di 10 esercizi pubblici e all’emissione di 7 sanzioni amministrative di oltre 8000 euro nei confronti di 7 locali.

In particolare, un esercizio commerciale sito in Via San Tommaso è stato sanzionato amministrativamente da personale NAS dell’Arma dei Carabinieri per violazioni amministrative per una sanzione complessiva di circa 2000 euro.

La Polizia Municipale ha controllato e sanzionato sei locali, tra cui un bar sito in Via Giulia di Barolo, un ristorante in via Santa Giulia ed un bar in Via Buniva, per ampliamenti abusivi dei dehors con una sanzione complessiva di 173 euro ognuno. Un locale, in via Giulia di Barolo, è stato sanzionato per ampliamento abusivo del dehor e vendita di alcolici e superalcolici oltre l’orario consentito, portando ad una sanzione di circa 350 euro. In Piazza Santa Giulia un circolo è stato sanzionato per somministrazione abusiva ai non soci e per mancanza di controlli per l’accesso dei tesserati per un ammontare di circa 4.100 euro; un altro locale nei pressi è stato sanzionato per irregolarità amministrative per un ammontare di circa 1.300 euro.

(30 giugno 2024)

