Trovati in possesso di dosi di crack già pronte allo smercio

Il personale del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna ha arrestato due uomini, un cittadino gambiano e uno del senegal, di 29 e 26 anni, gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

I poliziotti, durante un accurato servizio in via Gottardo, ritenendo che all’interno del plesso “Piscine Sempione” potessero essere presenti persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, facevano accesso all’interno del comprensorio attraverso una grata. I due operatori potevano scorgere nitidamente due soggetti centroafricani, uno, il senegalese, seduto su una panchina in compagnia di una donna, risultata essere una assuntrice di crack, e l’altro, il gambiano, seduto a pochi metri, su un materasso per terra. Quest’ultimo, appena notata la presenza dei poliziotti, si alzava in piedi repentinamente, passava accanto al cittadino senegalese seduto sulla panchina e riceveva in mano da questi un pacchettino dopodiché, facendo finta di dover prendere degli effetti personali, ne approfittava per introdursi all’interno di un cunicolo poco distante, per ritornare immediatamente indietro, mettendosi ai piedi le scarpe.

Gli operatori, ritenendo che i due stessero tentando di occultare dello stupefacente, procedevano a perquisizione personale, rinvenendo addosso al cittadino gambiano un pacchetto vuoto di fazzolettini di carta al cui interno erano presenti 65 dosi di crack già pronte allo smercio. Addosso al cittadino senegalese venivano, invece, ritrovati alcuni grammi di hashish. Per i due è scattato l’arresto in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato. Ulteriori indagini sono in corso.

(16 agosto 2024)

