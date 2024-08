Leggende e novelle in Val d’Ayas: quattro racconti teatrali per il recupero di antiche storie locali

di Redazione Valle d’Aosta

Torna l’incanto delle storie di altri tempi presentate da “Leggende e novelle in Val d’Ayas“, progetto teatrale per il recupero di antichi racconti popolari locali, che andrà in scena in Val d’Ayas dal 22 al 25 agosto 2024.

Giunta all’ottava edizione, la rassegna, realizzata dalle Amministrazioni comunali di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, e prodotta da Teatroallosso e dalla Compagnia Omphaloz, propone quattro rappresentazioni teatrali.

Immersi nell’atmosfera delle antiche “veillà”, in cui le serate invernali si trascorrevano avvolti dal tepore della stanza insieme a parenti e amici, gli spettatori sono trasportati in una dimensione parallela, sospesa tra realtà e fantasia, ispirata da un immaginario popolare e collettivo ricco di storia e folklore.

Riproponendo la formula che unisce la valorizzazione della cultura popolare dei borghi e dei villaggi con la promozione turistica del territorio, gli appuntamenti con le “Leggende” si svolgeranno nei quattro comuni della vallata, con ingresso gratuito, alle ore 21 giovedì 22 agosto ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc (dietro l’edificio di Monterosa Terme); venerdì 23 a Challand-Saint-Anselme (padiglione di località Quinçod); sabato 24 a Challand-Saint-Victor (piazzale chiesetta di Ville); domenica 25 a Brusson (piazzale antistante la chiesa parrocchiale).

Il Teatroallosso, nato nel 2008 da un’idea dell’attore e regista Nicola Cazzalini, è una compagnia teatrale che si dedica al teatro per l’infanzia, per ragazzi e famiglie, con produzioni e progetti rivolti a stagioni teatrali, scuole, biblioteche e centri culturali, attraverso spettacoli, narrazioni e laboratori curati con particolare attenzione ad un linguaggio naturale, scintillante di ironia, astrazione e piccoli incanti.

La Compagnia Omphaloz è nata dall’incontro tra Monica Vignetti, attrice, acrobata aerea, cantante, e Guillaume Hotz, commediante, acrobata, clown. Nel 2013 la Compagnia si mette in moto, creando numeri e spettacoli, continuando a studiare per affinare le competenze, partecipando a diversi festival ed eventi nazionali e internazionali.

(16 agosto 2024)

