Massimo Lopez e Tullio Solenghi in “Dove eravamo rimasti”

Sabato 19 ottobre alle 21 al Teatro Alfieri di Asti Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco con Dove eravamo rimasti, spettacolo con il quale nella scorsa stagione hanno riempito i teatri.

Scritto da Lopez e Solenghi con Giorgio Cappozzo, prodotto da International Music and Arts, vede sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Un nuovo imperdibile appuntamento a teatro che, ancora una volta, porterà sul palco numeri e sketch di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, per uno show come sempre all’insegna della grande comicità.

“Questo nostro spettacolo propone numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show. Ci sarà inoltre un momento emozionante musicale dedicato ad Anna. Il filo conduttore è quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. Un modo diverso di raccontare le favole. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea”.

Lo spettacolo è inserito come fuori abbonamento nel cartellone organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo. L’acquisto di un abbonamento dà diritto alla prelazione sull’acquisto dei biglietti per “Dove eravamo rimasti”. Informazioni sui prezzi al botteghino del Teatro Alfieri o su www.bigliettoveloce.it.

(30 settembre 2024)

