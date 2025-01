Parco della Salute di Torino. Le risorse ci sono

“Il Parco della Salute è in sicurezza dal punto di vista progettuale, realizzativo ed economico, come confermato dal Commissario Corsini che ringraziamo per il suo prezioso lavoro. Le risorse ci sono e non c’è alcun allarme. Siamo in attesa dell’atto da parte del Ministero della Salute che deve prima passare in Conferenza delle Regioni e questo ha procurato qualche settimana di ritardo. Mercoledì il Presidente della Regione Cirio sarà a Roma al Ministero per una serie di dossier aperti, tra i quali anche la rapida approvazione del provvedimento”.

Così la Regione Piemonte, in una nota, in merito alle notizie riportate da alcuni organi di stampa rispetto al Parco della Salute di Torino.

(19 gennaio 2025)

