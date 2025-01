Nuova storia di omofobia, 15enne preso a colpi di chiave inglese dal padre

Un’ennesima storia di omofobia che arriva dal sud Italia, da Napoli precisamente, ma potrebbe essere successa anche a Torino, Milano, Roma e non cambierebbe nulla dell’orrenda mappa dell’odio omofobo che l’Italia ha ricominciato a disegnare con chirurgica precisione.

Siccome il padre non riusciva a cambiare [sic] il figlio ha cominciato a pestarlo. Con una chiave inglese, che fa più padre maschio virile: è avvenuto dopo che il giovane ha fatto coming out con lui, e il buon padre ha reagito picchiandolo e minacciandolo di morte. E’ andato avanti per giorni, il buon uomo: maltrattamenti proseguiti per giorni inviando anche messaggi di morte, che non fa mai male, con contorno di pestaggio e botte con chiave inglese. E’ stato arrestato. Qualcuno salvi il quindicenne e lo porti lontano.

(19 gennaio 2025)

