Il neo presidente della Fiera del Tartufo in Regione Piemonte

Si è svolto questa mattina, al Grattacielo Piemonte, il primo incontro tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale alla tartuficoltura Marco Gallo e l’assessore regionale al turismo Marina Chiarelli con il nuovo presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Axel Iberti, accompagnato dal sindaco di Alba, Alberto Gatto.

“Il Tartufo Bianco d’Alba è uno dei prodotti simbolo del nostro territorio e rappresenta un motore economico importante per il Piemonte. – dichiarano il presidente Cirio e gli assessori Gallo e Chiarelli – Con un giro d’affari di 250 milioni di euro tra ottobre e novembre, il mercato del tartufo è un settore che vede coinvolti circa 11 mila addetti, e per ogni euro investito nel settore ne ritornano 55 in fatturato. La Regione sostiene eventi e fiere legate al tartufo, con oltre 200mila euro destinati alla promozione nell’anno appena concluso. La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è l’occasione principe per promuovere l’eccellenza della gastronomia piemontese a livello mondiale. Ma la promozione continua anche fuori dai confini delle Langhe come testimonia l’ultimo tartufo bianco d’Alba della stagione finito nel menu di Jeddah, in Arabia Saudita, durante il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci”.

“Siamo certi – concludono presidente e assessori – che la nomina di Axel Iberti a presidente dell’Ente Fiera, anche grazie al proficuo dialogo e alla collaborazione con il Comune di Alba, garantirà ancora maggior impegno, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di riferimento internazionale”.

“Ringrazio il presidente Cirio ed il suo staff per la calorosa accoglienza. – dichiara il presidente Iberti – La presenza e l’attenzione che ci hanno dedicato l’Assessore al turismo e alla cultura Marina Chiarelli e l’Assessore Marco Gallo che detiene la delega al tartufo, sono la garanzia di quanto la Regione Piemonte ha a cuore le nostre manifestazioni: Vinum e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. I preziosi consigli del presidente e gli spunti operativi degli assessori sono le premesse di una collaborazione proficua per l’internazionalità e per nuove sinergie territoriali interne alla regione. Sarà per noi agevole concretizzare questi e altri nuovi progetti grazie al dialogo diretto con il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Ente Turismo di Langhe, Roero e Monferrato ed il lavoro del nostro consiglio d’amministrazione che ripone grande fiducia nel direttore Stefano Mosca e la sua squadra”.

(29 gennaio 2025)

