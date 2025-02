Borse di studio, Regione trasferisce 25,5 milioni di euro nelle casse Edisu: “Da questa Giunta sforzi senza precedenti per garantire il diritto allo studio”

La Regione Piemonte comunica di aver trasferito a Edisu 25,5 milioni di euro, una somma che consentirà all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di coprire la prima rata di borse di studio a 15.100 studenti vincitori, in anticipo rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane. I restanti 3.500 idonei che non hanno ancora ricevuto il bonifico lo vedranno accreditato una volta approvato il bilancio, entro il mese di febbraio.

“Da questa Giunta sono stati compiuti sforzi senza precedenti per garantire il diritto allo studio universitario. Il trasferimento di cassa da 25,5 milioni di euro da Regione a Edisu è l’ennesimo tassello di un puzzle che ha visto questo ente investire concretamente nelle borse di studio: in cinque anni i borsisti sono raddoppiati e l’impegno economico da parte della Regione Piemonte è cresciuto del 130%. Lo affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente Elena Chiorino e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

“Il nostro impegno era scritto nero su bianco nel programma della coalizione di centrodestra e non verrà mai condizionato da proteste, mailbombing e alcuna pressione politica: il diritto allo studio universitario è da sempre una priorità e lo dimostriamo con i fatti” concludono Cirio, Chiorino e Tronzano.

(6 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata