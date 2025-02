Tentato furto in un cantiere: arrestati due cittadini rumeni

Due cittadini rumeni di 39 e 34 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentato furto in un cantiere. Poco prima delle quattro del mattino è stata diramata una nota radio con la quale veniva segnalata la presenza di due persone che stavano portando via del materiale dall’ex ospedale Maria Adelaide, occultandolo all’interno di carrelli della spesa. I due, secondo la segnalazione, si stavano allontanando verso corso Regio Parco.

Perlustrando l’area gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano notavano due persone che stavano imboccando via Messina e che alla vista della Volante tentavano di disfarsi dei carrelli e di darsi alla fuga, ma venivano prontamente bloccati. All’interno dei carrelli gli agenti trovavano una dozzina di grondaie in rame nascoste sotto delle tute bianche da cantiere.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Ulteriori indagini sono in corso.

(21 febbraio 2025)

