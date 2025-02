Vercelli, diciotto intossicati per monossido di carbonio in un agriturismo

di Redazione Vercelli

Diciotto persone sono state soccorse nel Vercellese nella notte, dopo le 3, dopo avere inalato monossido di carbonio in un agriturismo, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto. Lo scrive Il Sole 24 Ore che riferisce di notizie del 118 secondo le quali sono state cinque le persone portate in ospedale in codice giallo, mentre le altre risultano codici verdi.

I fatti nel vercellese, a Motta de’ Conti, un piccolo centro quasi al confine con la Lombardia. Gli intossicati, per vicinanza geografica, sono intervenuti mezzi del 118 di Alessandria, gestiti dal 118 di Novara.



(16 febbraio 2025)

