A Torino arriva Level Up! dedicata alla creatività giovanile

Torino Creativa è felice di annunciare il nuovo LEVEL UP!, l’iniziativa dedicata alla creatività giovanile che si svolgerà nella location dell’HUB della Creatività al Cortile del Maglio (Via Vittorio Andreis 18 – int. 18/L, TO). L’evento inaugurale è previsto in data venerdì 7 marzo a partire dalle ore 18:30 e prevede una performance di live painting in apertura dell’esposizione delle opere di Irene Bagetto, Silvia Canavesio – accompagnata nella performance da Anna Coccoli e Joanna Garcia -, Sara Colizzi, Tommasina Giuliasi, Viviana Maiullari e Ombretta Tavano, artisti appartenenti alla community di Torino Creativa.

La mostra sarà visitabile anche sabato 8, dalle ore 10.30 alle 14.00, e domenica 9 marzo 2025 in orario 10.30 – 17.30.

La Giornata internazionale dei diritti delle donne è un momento in cui far emergere le tematiche di femminismo e parità di genere, in stretta connessione con le riflessioni sulle discriminazioni e la violenza di genere. E’ fondamentale conoscere e divulgare questi temi, per questo motivo Torino Creativa decide di dedicare il prossimo Level Up! ad una mostra corale di giovani che, con la loro creatività e le loro visioni, riescono a trasmettere e a comunicare ad un pubblico sempre più ampio riflessioni che implicano lotta, diritti e parità di genere.

IRENE BAGETTO con le illustrazioni RIPRENDI IL TUO SPAZIO e INDIFFERENZA

Mi chiamo Irene Bagetto, in arte Ren, sono un’illustratrice freelance diplomata alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Ho iniziato il mio percorso studiando fumetto ma poi ho aperto il cuore completamente all’illustrazione. Realizzo opere sia in tecnica tradizionale che digitale, mi piace accostare uno stile semplice con colori forti a soggetti complessi. Parlo spesso di salute mentale nei miei lavori ma amo realizzare anche illustrazioni legate al mondo fantasy. SILVIA CANAVESIO con la performance di live painting NON MI VERGOGNO STANOTTE, accompagnata da ANNA COCCOLI & JOANNA GARCIA

Sono Silvia Canavesio, nata e residente a Torino dal 2001. Attraverso il disegno, sin dalla tenera età, ho coltivato uno spazio altro in cui potermi liberamente esprimere riguardo alla realtà che sembrava così ingiusta e immutabile, un microcosmo in cui tuttora mi rifugio e dialogo con me stessa e con il mondo. Il mio approccio è sempre stato multidisciplinare e affascinato dalle infinite possibilità che gli oggetti e il corpo hanno da offrire. Il mio processo di creazione si sviluppa attraverso l’associazione di immagini, che genera forme ibride tra memoria individuale e collettiva. Dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ho avuto l’opportunità di scoprire l’incisione e di apprendere le sue molteplicità, ho conseguito il diploma accademico di I livello presso la scuola di Grafica d’Arte nel marzo del 2024 con il massimo dei voti, portando una tesi che attraverso il lavoro di Mike Kelley analizza le dinamiche di controllo e manipolazione. ANNA COCCOLI

Anna Coccoli, nata a Brescia nel 1997, laureata all’accademia di Belle Arti In Grafica d’arte, è una cantautrice appassionata di musica popolare da tutto il mondo. JOANNA GARCIA Joanna Garcia, classe 1999, nata e cresciuta in Brasile, oggi vive e studia Grafica d’Arte a Torino. Amante della vita e di potersi esprimere e raccontare le sue radici e propositi tramite l’arte e la musica. SARA COLIZZI con il progetto di 3D art UMANITA’ Designer con un’anima curiosa e sempre in cerca di nuove sfide creative. Ama sperimentare nel mondo del visual design, esplorando nuove tecniche e approcci creativi. Fuori dal lavoro, trova ispirazione nella natura, nei viaggi e nelle piccole cose ben progettate, sempre alla ricerca di umanità in ciò che crea e in ciò che la circonda. TOMMASINA GIULIASI con l’opera NON HO STUDIATO LE DONNE Tommasina Giuliasi è un’artista visiva e performativa. Il filo conduttore della sua ricerca è l’errore: in particolare notare e fissare l’errore giusto. Lavora principalmente con tecniche di fotografia sperimentale e metodi di stampa antica che, oltre ad accomodare il bisogno di procedere per tentativi, le permettono di ottenere una dimensione scultorea dell’immagine. VIVIANA MAIULLARI con le illustrazioni MONNALISA’S WINE e CARICO MENTALE Io sono Viviana, nella vita come nell’arte. Sono una fotografa, un’illustratrice e una fumettista pugliese che sta terminando gli studi presso l’Albertina Academy. La mia vena creativa è alimentata da tutto ciò che mi circonda e, persino quando lavoro come cameriera, immagino i clienti come personaggi di un fumetto, le loro storie e i loro tratti. Prendo ispirazione dai passanti e mi piace molto osservare le persone cercando di catturarne le essenze. Un’altra mia grande passione-ispirazione è la saggistica e la filosofia, che aiutano a modellare meglio le mie idee. È importante essere responsabile quando si crea qualcosa perché “l’arte non è una decorazione, ma uno strumento di conoscenza e di trasformazione”. OMBRETTA TAVANO con l’illustrazione digitale BLOOM Nasce nell’estate del 1998 sulla costa ionica calabrese e si trasferisce a Torino, dove studia Illustrazione e Storia dell’arte. A partire dal 2017 collabora con diverse riviste e altre realtà Editoriali. Nel 2018 pubblica il primo romanzo illustrato e da quel momento lavora come illustratrice freelance, occupandosi parallelamente anche di didattica museale.

