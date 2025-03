Questa mattina la solenne cerimonia per la conclusione  del 96° Corso Regionale di Formazione per 42 Operatrici e Operatori di Polizia Locale

Si è svolta mercoledì 5 marzo, presso il Teatro Alessandrino di via Verdi, la solenne cerimonia di conclusione del 96° Corso Regionale di Formazione per Operatori di Polizia Locale.

Il percorso formativo è stato organizzato e promosso ad Alessandria da parte del Comando della Polizia Municipale della Città, d’intesa con il Settore della Polizia Locale della Regione Piemonte e coinvolgendo un significativo numero di Docenti, scelti dall’Albo regionale dei Docenti, con l’aggiunta di alcuni altri prestigiosi esperti.

È stato il Comandante della Polizia Municipale di Alessandria, Alberto Bassani, nella veste di Direttore del Corso, a pronunciare l’intervento di epilogo che ha segnato formalmente la conclusione di un periodo in cui l’apprendimento delle discipline teoriche si è affiancato alle esercitazioni tecnico-operative rivolte ai 42 Allieve e Allievi frequentanti per poter conferire a ciascuno di loro la “placca di servizio” che indica il loro essere a pieno titolo Operatori di Polizia Locale.

Alla presenza del Viceprefetto Vicario di Alessandria, Luigi Swich, dell’Assessore Regionale alla Sicurezza e Polizia locale Enrico Bussalino, dei Consiglieri Regionali Davide Buzzi Langhi, Marco Protopapa, Pasquale Coluccio e Silvia Raiteri, del Presidente della Provincia Luigi Benzi, dei Rappresentanti di Giunta e Consiglio Comunale di Alessandria nonché di mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, del Questore di Alessandria, Sergio Molino, dei vertici delle Forze dell’Ordine e di molte altre Autorità civili, militari e religiose locali, la cerimonia ha dunque visto come protagonisti questi 42 corsiste e corsisti che provengono da ben 26 realtà territoriali piemontesi (tra Città, Comuni e dalla Provincia di Asti) che – dopo mesi di intenso investimento intellettuale e cognitivo, ma anche emotivo e relazionale – hanno portato a compimento il proprio impegno formativo e per iniziare ad essere a tutti gli effetti “operativi” come Agenti di Polizia Locale nei propri Enti locali di assunzione.

Particolarmente intenso, tra i diversi momenti della cerimonia (a cui sono stati invitati i familiari e i conoscenti dei corsisti) dopo l’intervento del Comandante della Polizia Locale di Alessandria, Alberto Bassani, (quale Direttore del corso di formazione), di Giorgio Abonante – Sindaco di Alessandria, Città ospitante il corso – e dell’Assessore Regionale Enrico Bussalino, è stato l’atto di consegna delle placche di servizio che ha visto chiamati sul palco, oltre al Direttore del Corso, anche i Rappresentanti istituzionali degli Enti territoriali di appartenenza delle Allieve e degli Allievi, accompagnati dai rispettivi Comandanti delle Polizie Locali coinvolte.

La Città di Alessandria ha salutato e applaudito ai propri cinque Allievi e Allieve che hanno con profitto frequentato il corso.

(5 marzo 2025)

