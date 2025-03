Lorusso candida Torino per il Festival che fu di Sanremo

Il Sindaco di Torino Lorusso non perde tempo: “Massima e piena disponibilità alla Rai se decidesse di venire a Torino. Abbiamo un meraviglioso Teatro Regio che sarebbe la location perfetta”, come da dichiarazione ripresa dalla stampa locale e nazionale in diretta su ToRadio, al dibattito sul futuro del Festival di Sanremo.

La sentenza del Tar

La sentenza del Tar della Liguria dello scorso dicembre ha imposto, dall’edizione 2026, di indire un bando, dichiarando illegittimo l’affidamento diretto alla tv pubblica che ha prontamente fatto ricorso e il Consiglio di Stato si pronuncerà il 22 maggio. Certamente Torino dopo i fasti di Eurovision sarebbe l’alternativa più accreditata e se è vero, come affermano i signori del Festival, che “il monopolio Rai è superato”, ancor meno si capisce perché mai due festival della stessa noiosissima solfa in due città differenti. Certo lor signori ci vedranno il bello, a noi la questione appassiona davvero poco. Se non per mere questioni di cronaca.

L’ipotesi di Torino avanzata dall’Ebu?

Secondo quanto riporta La Stampa l’ipotesi di Torino non sarebbe stata avanzata dalle istituzioni piemontesi, bensì dall’Ebu, il soggetto privato organizzatore dell’Eurovision che si era detto pienamente soddisfatto della gestione del Song Contest “elogiando la professionalità e l’efficienza dimostrate dalla città sotto il profilo organizzativo”. In più la Rai è parte dell’Ebu e comunque sarà il Festiva organizzato dalla Rai (a Sanremo o dove si deciderà) a determinare la canzone e l’artista partecipanti all’Eurovision.

Nel frattempo Torino, che è pure sede Rai, scalda i motori. Sarebbe un bel botto, non c’è che dire.

(11 marzo 2025)

