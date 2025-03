Gaza. Ucciso operatore MSF, il decimo dall’inizio del conflitto. Aveva 29 anni

di P.M.M.

“Medici Senza Frontiere (MSF) è sconvolta e rattristata dall’uccisione di Alaa Abd-Elsalam Ali Okal (foto), membro dello staff dell’organizzazione, in un attacco aereo israeliano che ha colpito la sua abitazione a Deir Al Balah, nella zona centrale della Striscia di Gaza.

Insieme a centinaia di altre persone in tutta la Striscia, Alaa Abd-Elsalam Ali Okal è stato ucciso la mattina presto del 18 marzo, in seguito alla ripresa degli attacchi israeliani. Centinaia di altre persone sono rimaste ferite in questa brusca fine del cessate il fuoco. Alaa Okal è entrato a far parte di MSF come addetto alla lavanderia nel settembre 2024 e ha svolto un ruolo importante presso l’ospedale da campo di MSF a Deir Al Balah. Aveva 29 anni.

In questo tragico momento, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e a tutti i colleghi e colleghe a Gaza con i quali piangiamo la sua morte e siamo al loro fianco in questi momenti estremamente difficili”, scrive la nota stampa dell’organizzazione premio Nobel per la Pace 1999. Alaa Okaal è il decimo membro dello staff di MSF ucciso dall’inizio della guerra a Gaza.

“MSF condanna la sua uccisione e chiede ancora una volta il rispetto e la protezione dei civili”.

(21 marzo 2025)

