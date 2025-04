Torino per l’arte e gli spazi pubblici: nuovi protocolli d’intesa per la città

La Città di Torino prosegue nel suo impegno per la valorizzazione dell’arte urbana e della creatività giovanile attraverso due importanti protocolli d’intesa approvati questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alle Politiche Giovanili Carlotta Salerno.

Il primo protocollo – che sarà siglato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV), l’Istituto di Istruzione Superiore Bodoni Paravia, l’Istituto di Istruzione Superiore Beccari e l’Istituto di Istruzione Superiore Albe Steiner – prevede la realizzazione di opere di street art sui muri di cinta dell’IZSPLV situati nelle vie Bologna, Paganini e Ristori grazie al progetto “Salute 6 Arte” che si pone l’obiettivo di integrare arte e benessere attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, che avranno così l’opportunità di esprimere la propria creatività contribuendo alla rigenerazione del quartiere.

La Città di Torino supporterà l’iniziativa con un contributo di 4.000 euro e garantirà la promozione delle opere realizzate all’interno del proprio geoportale dedicato all’arte urbana.

Parallelamente l’Amministrazione comunale ha approvato un protocollo d’intesa con GTT (Gruppo Torinese Trasporti) e le Associazioni ‘Monkeys Evolution’ e ‘Il Cerchio e le Gocce’, che gestiscono il progetto MurArte, per interventi di arte urbana nel parcheggio Valdo Fusi. L’accordo mira a valorizzare l’infrastruttura attraverso interventi artistici in alcune ‘nicchie’ che creino una piccola galleria di opere correttamente valorizzate anche attraverso una specifica illuminazione. Anche in questo caso la Città si occuperà della promozione e della mappatura digitale delle opere.

Entrambi i protocolli si inseriscono nelle linee guida approvate dalla Città per promuovere l’arte urbana come strumento di rigenerazione e valorizzazione degli spazi pubblici.

(1 aprile 2025)

