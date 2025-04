Il vescovo e la valle dei dannati

di Effegi

Monsignor Brambilla dichiara: “In Val d’Ossola non ce n’è uno sano per fare il padrino.”

Forse cercava un beato, ha trovato solo ossolani. Gente che magari bestemmia sotto la grandine, ma ti offre da bere quando sei stanco. Insomma, cristiani veri: imperfetti, presenti, umani.

Ma al vescovo non basta. Vuole padrini immacolati, purificati, probabilmente in grado di camminare sulle acque di Cannero. A questo punto, meglio ordinarli su Amazon Prime Celeste: spedizione gratuita, zero peccati e già certificati dal Vaticano con codice a barre dell’anima.

Poi si scusa. Ci si scusa sempre. Dopo.

(19 aprile 2025)

