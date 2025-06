Pedopornografia: quindici perquisizioni su tutto il territorio nazionale. Un arrestato e 14 denunciati a piede libero

di Redazione Torino

Sotto la direzione della Procura Distrettuale di Torino, la Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta ha effettuato in modalità undercover una complessa indagine che ha consentito l’individuazione e la successiva identificazione di 15 soggetti dediti allo scambio di materiale pedopornografico.

Nei confronti degli indagati, tutti di sesso maschile e di età compresa tra 20 e 60 anni, la Procura di Torino ha emesso altrettanti decreti di perquisizione personale, locale ed informatica, eseguiti dalla Polizia Postale in tutta Italia con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Nel corso delle operazioni, un uomo, residente nella provincia di Vicenza, è stato arrestato per la detenzione di ingente quantitativo di materiale realizzato con lo sfruttamento sessuale di minori.

Il positivo risultato investigativo è stato possibile grazie all’elevata specializzazione degli operatori, sia nella fase di indagine — durata diversi mesi in modalità sotto copertura su chat di piattaforme di messaggistica istantanea — che nella fase esecutiva, con accurate e puntuali perquisizioni informatiche sui dispositivi in uso agli indagati, quali telefoni cellulari, tablet, hard disk, account email e profili social, che hanno permesso di ricostruire in modo solido gli elementi a loro carico, garantendo al contempo l’integrità e la conservazione delle prove digitali. I dispositivi sequestrati saranno oggetto di attività di analisi forense, al fine di meglio delineare la condotta illecita ed eventualmente allargare il raggio operativo dell’indagine.

Gli indagati devono considerarsi innocenti sino a sentenza definitiva.

(6 giugno 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata