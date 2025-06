Teatro Regio. Un’altra ricchissima stagione di concerti

La nuova stagione de I Concerti 2025-2026 è un percorso articolato e potente che attraversa il repertorio sinfonico dall’ultimo Settecento al contemporaneo, segnato da grandi ritorni, riscoperte e una prima esecuzione mondiale. In programma otto appuntamenti dal 18 ottobre 2025 al 22 maggio 2026: quattro con l’Orchestra del Teatro Regio – cui si affiancheranno il Coro del Regio in due serate e il Coro di voci bianche in un’occasione – e quattro con la Filarmonica TRT. Tre dei quattro concerti sinfonici del Regio saranno affidati al Direttore musicale Andrea Battistoni, chiamato a “premere sull’acceleratore” del suo percorso con i complessi artistici del Teatro. Un cartellone che riflette la vitalità di un’istituzione in piena evoluzione e dal respiro sempre più internazionale.

In continuità con questa visione, il Regio sarà protagonista anche fuori dai confini nazionali con una nuova tournée: sabato 25 ottobre 2025, l’Orchestra e il Coro del Teatro saranno ospiti dell’Auditorium dell’Orchestre national de Lyon con il concerto Viva Verdi!, diretto dal maestro Andrea Battistoni. Un’occasione prestigiosa che conferma il ruolo attivo del Regio nel panorama musicale europeo e il suo impegno nel costruire una rete di relazioni artistiche sempre più ampia e dinamica.

La Stagione sinfonica concerto per concerto

Il concerto inaugurale, intitolato Abissi, rappresenta l’ideale estensione di Francesca da Rimini, titolo d’apertura della Stagione d’Opera. Attraverso un percorso che indaga il destino, l’amore e le profondità dell’animo umano, il programma propone tre lavori accostati come un cammino dantesco dall’Inferno al Paradiso. Sabato 18 ottobre 2025, Andrea Battistoni salirà sul podio dell’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche del Teatro Regio, preparati rispettivamente da Ulisse Trabacchin e Claudio Fenoglio. In programma: la Fantasia sinfonica Francesca da Rimini di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Das Schicksalslied (Il canto del destino) di Johannes Brahms, su versi di Hölderlin, e il Prologo in Cielo dall’opera Mefistofele di Arrigo Boito, ispirato al Faust di Goethe. Solista d’eccezione, lo strepitoso Erwin Schrott. Il concerto si realizza grazie al prezioso contributo di Sphere Italia.

Il secondo appuntamento, lunedì 17 novembre, è il primo dei concerti affidati alla Filarmonica TRT, a segnare l’alternanza tra i due complessi sinfonici che caratterizza l’intera Stagione. Rivelazioni vede sul podio Umberto Clerici, già primo violoncello ospite dell’Orchestra del Regio e oggi direttore affermato. Il programma si apre con Masquerade di Anna Clyne, brillante miniatura del 2013 proposta in prima esecuzione italiana, che unisce leggerezza e vivacità ritmica. Segue il Concerto per corno e orchestra di Reinhold Glière ricca di richiami al folklore russo, solista la cornista Maria Elisa Aricò. Chiude la serata la Sinfonia n. 10 di Dmitrij Šostakovič, scritta nel 1953 all’indomani della morte di Stalin: un imponente affresco sonoro segnato da inquietudine e tensione, specchio delle ombre del suo tempo. Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° Anniversario del Metodo Suzuki in Italia.

Il terzo concerto, Onde, in programma venerdì 30 gennaio 2026, segna il ritorno sul podio di Orchestra e Coro del Regio di Wayne Marshall, tra i più autorevoli interpreti del repertorio angloamericano del Novecento. Marshall costruisce un percorso sonoro che alterna spiritualità, impressioni marine e vitalità urbana. Si apre con i Chichester Psalms di Leonard Bernstein, originalissima raccolta di salmi in lingua ebraica, dove l’essenzialità melodica si intreccia con raffinate soluzioni orchestrali. Segue la suite Four Sea Interludes tratta da Peter Grimes di Benjamin Britten: quattro quadri musicali che restituiscono con forza immaginifica il respiro e le inquietudini del mare. Conclude il programma la suite dal balletto Fancy Free, ancora di Bernstein, affresco brillante e frizzante della giovinezza americana, animato dall’energia di tre marinai in libera uscita a New York. Commenta Mathieu Jouvin: «Accogliere Wayne Marshall sul podio del Regio è motivo di grande soddisfazione. Il pubblico lo ricorderà per lo straordinario concerto Wonderful Time al Teatro alla Scala e all’Auditorium del Lingotto — realizzato nell’ambito di MITO Settembre Musica — dove ha diretto la nostra Orchestra e il nostro Coro con trascinante energia e grande feeling. La sua capacità di spaziare tra generi e linguaggi è una ricchezza per tutti noi, e siamo felici che questa collaborazione possa proseguire».

Lunedì 23 marzo 2026, con il concerto Congedi, Bertrand de Billy debutta alla guida della Filarmonica TRT con un programma che esplora il tema dell’estremo, tra malinconia e trascendenza. In apertura, i Vier letzte Lieder di Richard Strauss, ciclo di straordinaria intensità emotiva composto negli ultimi anni di vita, in cui la voce del soprano — amata profondamente dal compositore — si fonde con un’orchestrazione sontuosa e rarefatta. A interpretarli, la raffinatissima Maria Bengtsson, capace di restituirne il lirismo crepuscolare. In chiusura, la Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms: un’opera imponente, attraversata da un senso di urgenza e profondità espressiva, che suggella con solennità il congedo del compositore dal genere sinfonico.

Il quinto concerto, Leggende, in programma sabato 11 aprile 2026, vede il ritorno sul podio dell’Orchestra del Teatro del Direttore musicale Andrea Battistoni, impegnato in un raffinato omaggio a due figure centrali (e oggi poco frequentate) della musica italiana del tardo Ottocento e del Novecento: Giuseppe Martucci e Lodovico Rocca. Di Martucci viene proposta la pagina Notturno op. 70 n. 1, composizione di struggente intimità, presentata in prima assoluta proprio al Regio nel 1901 e prediletta da Toscanini. Del torinese Rocca, di cui ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa, Battistoni dirige il Momento sinfonico tratto dall’opera Monte Ivnòr: un brano denso e drammatico, che restituisce l’atmosfera tragica della Prima guerra mondiale. In chiusura, la prima Sinfonia “Titano” di Gustav Mahler, grandioso affresco giovanile che passa dai sussurri della natura all’impeto della passione, fino a un epilogo di intensa forza emotiva.

Lunedì 20 aprile 2026, con il concerto Forma, torna sul podio della Filarmonica TRT il maestro Yutaka Sado, tra i più apprezzati interpreti del repertorio mitteleuropeo. Già allievo e assistente prediletto di Leonard Bernstein, Sado si distingue per la profondità interpretativa e la capacità di far emergere con nitidezza le strutture formali delle partiture che affronta. Al centro del programma, la Sinfonia n. 5 di Anton Bruckner, monumento sinfonico in quattro movimenti che rappresenta un ritorno alla forma classica e al tempo stesso una straordinaria prova di ingegno compositivo. Tra slanci lirici e sezioni di grande potenza orchestrale, passaggi contrappuntistici e un imponente finale, la Quinta si impone come una delle vette della produzione bruckneriana.

Il penultimo appuntamento, Inatteso, in programma lunedì 11 maggio 2026, è affidato a Reinhard Goebel, interprete di fama internazionale e specialista del repertorio settecentesco, noto per la capacità di unire rigore filologico e vitalità espressiva. Alla guida della Filarmonica TRT, Goebel propone un viaggio affascinante e anticonvenzionale nel cuore del classicismo, tra pagine rare e inaspettate. Si apre con la Fantasia in do minore di Wolfgang Amadeus Mozart, originariamente scritta per tastiera e successivamente orchestrata da Carl David Stegmann, coevo del compositore salisburghese. Segue la celebre Sinfonia “Gli addii” di Franz Josef Haydn, nota per il finale teatrale in cui i musicisti lasciano la scena uno alla volta. Chiude il programma la Sinfonia in mi bemolle maggiore op. 33 di Anton Eberl, compositore viennese e amico di Beethoven, il cui talento — oggi ancora poco riconosciuto — emerge in una scrittura brillante e ricca di inventiva.

La Stagione si chiude venerdì 22 maggio 2026 con Slancio, un concerto che guarda con decisione al futuro, senza dimenticare le radici. Alla guida dell’Orchestra del Regio, Andrea Battistoni firma un programma che incarna la visione musicale del suo mandato: far emergere la voce profonda delle compagini artistiche del Teatro e, al tempo stesso, valorizzare il patrimonio sinfonico italiano in tutte le sue sfaccettature, dal Novecento alla contemporaneità. Al centro della serata una prima assoluta costituita dalla nuova composizione commissionata dal Teatro Regio a Matteo Franceschini, artista dalla personalità graffiante, autore di una musica onirica e pulsante, in continua trasformazione. A incorniciarla, la suite dal balletto La strada di Nino Rota — evocativo omaggio a Fellini — e la suite n. 2 da L’Oiseau de feu di Igor Stravinskij, vertice del repertorio novecentesco, che alterna colori incandescenti ed esplosioni ritmiche in un finale di travolgente energia.

Chiosa Cristiano Sandri: «rappresenta una tappa particolarmente significativa la nuova commissione affidata al maestro Matteo Franceschini, Leone d’Argento a Venezia alla Biennale Musica 2019. Ho avuto modo di collaborare con lui a Parma in occasione della presentazione di Alice e sono lieto che il Regio possa oggi sostenere un progetto che coniuga creazione contemporanea e ruolo istituzionale. In un momento di consolidata maturità artistica, il nostro Teatro ha il dovere di farsi promotore di nuove scritture, contribuendo attivamente alla definizione di un’identità culturale e alla formazione di un pubblico sempre più partecipe. Su questa scelta, la sintonia con Andrea Battistoni è stata immediata: entrambi desideravamo da tempo avviare una collaborazione con lui e siamo felici che ciò possa concretizzarsi già nell’ambito della prossima Stagione sinfonica».

