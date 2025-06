Arresti e sanzioni per diversi reati, tra i quali reati legati allo spaccio, da parte della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha coordinato un controllo, nell’area Nizza-Millefonti, volto alla verifica dei titoli autorizzativi e che disciplinano i pubblici esercizi, che ha riguardato diversi esercizi commerciali della zona.

L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza, in collaborazione con personale della Polizia Municipale e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino, ha consentito di rilevare molteplici violazioni amministrative in alcuni dei locali controllati, comminando complessivamente 29.910 € di sanzioni e procedendo alla sospensione di 2 attività.

Sanzioni per quasi 8.000 € sono state elevate nei confronti di una pizzeria kebab di via Varazze, per carenze di natura amministrativa e igienico-sanitarie e per la mancanza del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Per il locale è stata anche disposta la sospensione dell’attività.

Analogo provvedimento ha interessato un coffee bar di corso Spezia, in cui è stata riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare e la mancanza del DVR; oltre all’immediata sospensione dell’attività di somministrazione, sono state comminate sanzioni per 9000€.

Sempre in corso Spezia, all’interno di una pizzeria kebab, personale dell’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato varie violazioni tra cui la presenza di un lavoratore irregolare, con conseguente sanzione di 7000 € per il titolare.

Sanzioni di importo inferiore hanno riguardato altri 4 esercizi commerciali della zona, risultati inottemperanti ad alcune norme a carattere amministrativo.

Nel corso di ulteriori controlli la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone di nazionalità senegalese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo straordinario del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano, insieme al personale dell’Esercito Italiano, hanno effettuato il controllo di un alloggio sito in Lungo Dora Napoli, oggetto di un intervento di sgombero da una occupazione abusiva nelle settimane precedenti.

Intuendo che le persone allontanate in quell’occasione avessero ripreso possesso dell’alloggio, i poliziotti andavano a verificare: dai rumori che si udivano provenire dall’interno e dalla luce accesa appariva evidente che l’alloggio fosse nuovamente abitato. Gli operatori di polizia bussavano diverse volte, ma gli occupanti si rifiutavano di aprire; uno di essi tentava, addirittura, la fuga da una finestra. Una volta riusciti ad accedere, gli agenti trovano all’interno diversi cittadini senegalesi; a carico di quattro di loro venivano sequestrate 54 dosi di crack e 25 di cocaina.

Nascoste sotto una tegola raggiungibile dal lucernaio venivano, inoltre, rinvenute 122 banconote false, per il valore di 6100€, sequestrate a carico di ignoti. La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto la convalida degli arresti, ed è stata applicata agli stranieri la misura cautelare del divieto di dimora a Torino, mentre continuano le indagini per accertarne le possibili responsabilità.

(18 giugno 2025)

