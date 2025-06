Femminicidio-suicidio a Rivalta di Torino, uccide la moglie e si getta nel lago

E’ un 55enne l’uomo che si è gettato nel lago lasciandosi morire dopo avere ucciso la moglie di 54 anni. La donna potrebbe essere stata uccisa con un coltello che al momento non è ancora stato trovato dagli inquirenti.

La donna lavorava come ambulante per una ditta di prodotti alimentari. Dopo avere ucciso la moglie l’uomo è arrivato in un lago a pochi chilometri di distanza, ad Avigliana, e lì si è gettato. A dare l’allarme alcuni testimoni che lo hanno visto gettarsi in acqua. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Il cadavere della donna era invece nell’appartamento della coppia a Rivalta, nel torinese. Sul posto i Carabinieri e Autorità Giudiziaria.

(26 giugno 2025)

