Tentano furto in appartamento in zona Crocetta: due arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino due cittadini romeni trentacinquenni per tentato furto in appartamento. Poco dopo le 21, viene segnala al 112 NUE la presenza di estranei all’interno di un cortile condominiale. In quel momento, i padroni di casa sono assenti.

Due equipaggi delle Volanti giungono celermente sul luogo, riuscendo a sorprendere all’interno dell’area verde due uomini: uno di essi si è nascosto per non essere visto, mentre il secondo sta tentando di forzare una portafinestra con delle grosse forbici. I due vengono fermati immediatamente: gli operatori riscontrano un danneggiamento alla porta in legno esterna e ai vetri della stessa, cagionato durante il tentativo di effrazione.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

(9 luglio 2025)

