Mario Sechi al posto di Barbero a Rai Storia: la buona notizia è che non è vero

Nella serata di ieri abbiamo pubblicato una notizia relativa alla sostituzione di Alessandro Barbero con Mario Sechi alla direzione di Rai Storia. La notizia nasceva da una serie di articoli, tra i quali un paio da quotidiani autorevoli, che parlavano di avvicendamento alla direzione della rete, di un nuovo programma affidato a Sechi, notizia ripresa poi dalla rete, dai social e da altri organi di informazione. E quindi ritenuta credibili dall’autore dell’articolo al quale non imputiamo nessuna responsabilità.

Ebbene la notizia non è vera. Non è stata confermata e non ci sono, al momento, elementi che vadano nella direzione di dare una credibilità a quelle che, abbiamo verificato, sono solo voci. Ci scusiamo con lettrici e lettori, con le migliaia di persone che hanno letto la notizia che abbiamo rimosso dal giornale e dai nostri social.

Purtroppo capita anche a quelli bravi di prendere abbagli, e stavolta è capitato a noi che bravi non ci sentiamo. Vi terremo al corrente di possibili evoluzioni. Vere, questa volta.

(19 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





