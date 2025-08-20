Pubblicità
Torino, due arresti per rapina 

Gaiaitalia.com Notizie Torino
Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha arrestato a Torino due cittadini marocchini di 25 e 31 anni per rapina aggravata in concorso. Attorno all’una di notte, la Centrale Operativa inviava due Volanti in via Ala di Stura angolo via Sospello, ove era stata segnalata una rapina ai danni di un giovane da parte di due soggetti successivamente fuggiti.

Gli operatori, giunti sul posto, prendevano contatti con la vittima, che raccontava di essere stato minacciato dai due uomini, uno dei quali armato di coltello, a cui aveva consegnato un borsello e un telefono cellulare. I poliziotti si mettevano immediatamente alla ricerca dei rapinatori e li fermavano al parco “Sempione”, ritrovando anche il coltello utilizzato e il telefono che i due uomini avevano nascosto fra alcuni blocchi di cemento lì presenti. Entrambi i soggetti venivano tratti in arresto e la refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori indagini sono in corso.

 

 

(20 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



