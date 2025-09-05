Pubblicità
Fiamme altissime all’Euro Stamp di Pianezza nel torinese, poi l’incendio è finalmente domato

Allarme ambientale a Pianezza, nel Torinese, per un incendio che ha devastato la Euro Stamp – scrive La Stampa – un’azienda specializzata in progettazione e produzione di paraurti e griglie in plastica per autovetture, incendio che poi è stato finalmente domato. Ora ciò che più preoccupa è il rischio ambientale. L’Euro Stamp è distrutta, divorata dalle fiamme con i vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte e che solo nella mattinata del 5 settembre sono riusciti a domare l’incendio.

Sul posto, anche il nucleo investigativo antincendi dei pompieri, che indaga sulle cause così come i Carabinieri, che continuano le indagini dei carabinieri anche se, al momenti, le origini del rogo sembrano accidentali causate probabilmente da un cortocircuito

L’azienda era per fortuna vuota e non ci sono state persone coinvolte.

 

 

(4 settembre 2025, ultimo aggiornamento 5 settembre, 13.45)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



