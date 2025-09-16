Pubblicità
HomeNotizie"Hamlet di Thomas" su OperaVision, in diretta dal teatro Regio

“Hamlet di Thomas” su OperaVision, in diretta dal teatro Regio

di Redazione Cultura

Hamlet di Ambroise Thomas nell’allestimento visionario firmato da Jacopo Spirei, diretto da Jérémie Rhorer, con John Osborn e Sara Blanch protagonisti, sarà disponibile in streaming gratuito su OperaVision dal 19 settembre alle ore 19 fino al 19 marzo 2026 alle ore 12. Oltre alla trasmissione dell’opera integrale, sarà possibile accedere a contenuti speciali come backstage e approfondimenti per scoprire la genesi della produzione e il lavoro degli artisti: su operavision.eu.

Un nuovo allestimento di forte impatto visivo in prima mondiale

Fantasmi, amore, follia e vendetta animano Hamlet di Ambroise Thomas, opéra romantique dal fascino immortale, che il Teatro Regio ha riportato in scena nella primavera 2025 con un successo straordinario. Per la prima volta al mondo l’opera è stata rappresentata in forma scenica nella sua versione originale con il ruolo del protagonista scritto per tenore. Il grande tenore statunitense John Osborn ha dato voce al tormentato principe di Danimarca, accanto alla straordinaria Sara Blanch come Ophélie, interprete di una celebre scena di follia tra le più vertiginose del repertorio.

Sul podio Jérémie Rhorer ha guidato Orchestra e Coro del Teatro Regio, quest’ultimo preparato da Ulisse Trabacchin, con una direzione di grande raffinatezza; la regia di Jacopo Spirei, qui al suo debutto al Regio, ha offerto un’intensa lettura psicologica della tragedia shakespeariana, immersa in un mondo gotico e decadente. L’allestimento si completa con le scene di Gary McCann, i costumi di Giada Masi, le luci di Fiammetta Baldiserri e le coreografie di Ron Howell.

 

 

(16 settembre 2025)

(16 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



