Operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

Operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto a Torino, nel corso della medesima operazione, un cittadino italiano e un cittadino tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nell’area ubicata in corrispondenza del condominio di Corso Regina Margherita 162, già oggetto in passato di numerosi controlli e attività di polizia, ha notato un giovane di nazionalità tunisina entrare e uscire più volte dallo stabile.

In particolare, a destare sospetto è stata un’autovettura dalla quale, dopo essersi fermata in corrispondenza del civico 162, sono scesi due uomini e una donna che hanno preso contatti con il soggetto monitorato.

Dopo un breve colloquio, il giovane è rientrato nel condominio per poi riuscire dopo pochi istanti e consegnare alla ragazza un involucro – poi rivelatosi contenere 50 grammi di hashish – in cambio di denaro. In conseguenza di quanto accertato, e a seguito della perquisizione del suo alloggio che ha permesso di rinvenire diversi bilancini di precisione e altro materiale riconducibile all’attività di spaccio, il cittadino di origine tunisine è stato arrestato. Le successive perquisizioni del veicolo e degli occupanti dell’autovettura hanno consentito di rinvenire e sequestrare, occultata all’interno di uno zaino in uso ad uno dei due uomini, una busta contenente della sostanza granulare di colore giallo del peso di circa un chilo e mezzo rivelatasi poi essere cocaina non raffinata ancora da tagliare.

Il cittadino italiano che trasportava lo zaino, un trentottenne residente nella provincia torinese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La cocaina sequestrata, una volta tagliata e immessa sul “mercato”, avrebbe avuto un valore commerciale di circa 80.000 €.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere del cittadino italiano. Ulteriori indagini sono in corso e vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

 

 

 

(20 ottobre 2025)

