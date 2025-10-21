Torino, arrestato uno scippatore in zona Dora

di Redazione TO

Nelle scorse ore, personale della Polizia di Stato è intervenuto a Torino, sul Lungo Dora Siena, arrestando un ventitreenne di nazionalità egiziana per furto con strappo. L’attività ha avuto inizio in Corso Regina Margherita, all’altezza di Via Carlo Denina, ove gli operatori di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino hanno udito le urla di una donna che chiedeva aiuto.

Nell’occasione, un passante si è avvicinato agli Agenti, riferendo di aver appena visto un giovane, incappucciato, derubare del cellulare una mamma che stava passeggiando con in braccio il figlioletto di pochi mesi. I poliziotti della Volante hanno diramato la nota radio con la descrizione del soggetto per consentire agli altri equipaggi in zona di concorrere nelle ricerche. Di lì a poco, un’altra pattuglia dell’UPGSP ha scorto il giovane, a poche centinaia di metri, correre in direzione di Lungo Dora Siena. Gli operatori hanno raggiunto in pochi attimi il ventitreenne che, dopo un iniziale tentativo di fuga, ha desistito di fronte al tempestivo intervento della Volante e di un secondo equipaggio del Comm.to di P.S. Dora Vanchiglia, giunto in ausilio.

Il cellulare sottratto alla donna è stato rinvenuto addosso al giovane e riconsegnato. Il ventitreenne, che risulta sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria da alcuni mesi, è stato arrestato per furto con strappo. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

(21 ottobre 2025)

