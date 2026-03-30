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Si dimette l’assessora regionale Chiorino travolta dalla bufera Delmastro

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L’ex-vicepresidente della regione Chiorino si è dimessa con decisione irrevocabile comunicando al presidente Alberto Cirio la sua decisione con una scelta fatta “per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia“, e comunque rimane in giunta come assessora al Lavoro e consigliera dopo aver lasciato la vicepresidenza dopo le sue dimissioni in seguito alla valanga provocata dalla vicenda Delmastro. E’ una notizia? No. Sarebbe una notizia se avesse lasciato vicepresidenza, assessorato e ruolo di consigliera, ma non ci si aspettava tanto. Anzi, in realtà, non ci si aspettava niente.

Chiorino ha poi detto. “Sono una persona perbene e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un’indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta. Non posso accettare che, senza alcuno scrupolo, si tenti di colpire la mia persona, mettendo in discussione l’azione amministrativa portata avanti in questi anni e coinvolgendo, in modo irresponsabile, anche persone estranee”. E fa onore a Chiorino la decisione di lasciare qualunque ruolo e incarico di maggioranza in Regione che arriva certamente dopo settimane di polemiche e pressing non solo dalle opposizioni, ma che arriva. Non come altre dimissioni a metà con probabile cambio di casacca.
 

 

(30 marzo 2026)

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