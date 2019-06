Andava in giro con un machete. Arrestato cittadino russo

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Sabato pomeriggio, un poliziotto libero vede in via Soana un uomo prima discutere animatamente con alcuni cittadini stranieri per essere stato raggirato e poi estrarre dal fodero un grosso machete. Alla vista dell’arma, si crea il panico e il gruppo di persone si da alla fuga. L’uomo insegue uno dei suoi interlocutori, senza raggiungerlo, fino in via Chiusella, seguito da poliziotto libero dal servizio che indica costantemente gli spostamenti dell’uomo. Proprio in questa via, gli agenti della Squadra Volante lo intercettano mentre intercettato camminava per strada impugnando un grosso machete di oltre 50 centimetri di lunghezza e lo disarmano intimandogli di lasciare per terra l’arma, cosa che l’uomo fa.

Alla luce dei fatti, l’uomo, un cittadino russo di 38 anni con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per porto abusivo di armi e minacce aggravate.



(25 giugno 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata