Torino, maxi rissa all’uscita dalla discoteca. Quattro arrestati e due denunciati

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

La scena a cui hanno assistito, al loro arrivo, gli agenti delle volanti inviate in corso Moncalieri, alle 4 del mattino di domenica, è stata di una vera e propria guerriglia urbana. La carreggiata occupata da un folto gruppo di ragazzi, quasi una ventina, che si lanciavano oggetti e bottiglie, persone armate di mazza da baseball e corpi contundenti improvvisati come tergicristalli strappati alle auto in sosta.

Alla vista degli equipaggi, però, il gruppo si disperso e nel fuggi fuggi generale gli agenti riescono a raggiungere due giovani uno dei quali, un minore, prima di essere bloccato, danneggia il lunotto posteriore di un’auto in sosta. Alla fine i veicoli danneggiati risulteranno due.

A seguito delle ferite subite una persona coinvolta nella rissa viene trasportata in codice verde in ospedale dove sarà giudicato guaribile in 10 giorni. Lì, gli agenti trovano un altro giovane che sta ricorrendo alle cure mediche per le ferite lacero contuse al capo, sarà giudicato poi guaribile in 15 giorni. Il ragazzo si trovava in ospedale in compagnia di altre persone che avevano preso parte allo scontro.

Gli agenti appurano che la rissa era iniziata per futili motivi all’uscita della discoteca e in una fase iniziale aveva visto coinvolte solo poche persone. Successivamente, i gruppi si erano infoltiti, amici che avevano passato la serata in discoteca erano stati reclutati per vendicare i torti subiti. Al termine della ricostruzione dei fatti, gli agenti arrestano per rissa 4 persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tutti cittadini italiani. Altre due persone vengono, invece, denunciate in stato di libertà, tra questi anche il minore al quale è stato anche contestato il reato di danneggiamento.

Proprio una bella gioventù ci siamo cresciuti.





(25 giugno 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata