Polfer, rafforzati controlli a bordo treno

di Redazione #Torino #Cronaca

Nel weekend, in concomitanza col maggior flusso di villeggianti diretti in Liguria, sono stati intensificati i servizi nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Torino Lingotto e del cuneese. A Fossano, snodo strategico di transito dei convogli da e per Savona e Ventimiglia, sono stati inviati gli agenti del Posto Polfer di Cuneo sin dalla prima mattina e, in ultimo per il rientro di domenica sera dalle località marine è stato inviato personale esperto tratto dalle divisioni compartimentali di Torino. Durante i servizi di prevenzione e vigilanza sono stati controllati tutti i treni in transito, nonché assicurati servizi anticrimine nella Stazione di Fossano e aree immediatamente esterne.

Sulle tratte Torino–Carmagnola-Bra-Alba e Bra-Cavallermaggiore erano in azione anche gli agenti del Nucleo Scorte. Domenica pomeriggio una pattuglia del Nucleo Scorte è intervenuta sul treno regionale Fossano–San Giuseppe di Cairo, per la trattazione di un giovane che, aveva rifiutato la regolarizzazione a bordo treno non fornendo al Capo Treno le proprie generalità. Il giovane, 22enne imperiese, è stato pertanto denunciato all’ Autorità Giudiziaria.

Complessivamente questi servizi si inseriscono nel più generale dispositivo che ha consentito di controllare in Piemonte e Valle d’Aosta, nell’ultimo weekend e fino a tutta la festa di San Giovanni che ha portato maggior afflusso di visitatori nel capoluogo, ben 946 persone, di cui 417 a bordo treno, procedendo ad 1 arresto e 4 indagati a piede libero.

(25 giugno 2019)

