In fuga dalla Polizia provoca un incidente in corso Moncalieri

Poco dopo le 5 del 13 luglio una volante della Polizia di Stato ha notato in piazza Vittorio Veneto una VW Golf con targa bulgara transitare a velocità sostenuta. Raggiunta l’auto i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente. Nonostante la segnalazione, quest’ultimo ha svoltato repentinamente in corso Moncalieri e si è dato alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce per sottrarsi al controllo. Di qui ne è nato un inseguimento.

Dopo aver oltrepassato un semaforo rosso e zig-zagato tra le auto ad alta velocità, il conducente, in una nuova manovra pericolosa, è andato a collidere con un altro veicolo. L’auto non ha arrestato la sua marcia fino a che non ha impattato con un autobus della linea 66. Sceso dall’auto e raggiunto dai poliziotti che volevano sincerarsi delle condizioni di salute viste le ripetute collisioni, l’uomo un cittadino belga di 35 anni, non pago, ha opposto resistenza, sferrando calci e pugni in direzione degli agenti. Poco dopo, il cittadino straniero si è improvvisamente accasciato per terra ed è stato soccorso dai poliziotti.

Successivamente, personale sanitario ha trasportato il cittadino belga in ospedale in codice rosso. Anche il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro è stato condotto in ospedale ma in codice verde. Uno degli operatori della Squadra Volante, a seguito della reazione del fuggitivo, ha riporto lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Il cittadino belga è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e sanzionato per le violazioni al codice della Strada.

(14 luglio 2019)

