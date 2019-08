Torino: cittadino marocchino arrestato dalla Polizia di Stato per stalking

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Venerdì pomeriggio scorso è giunta una segnalazione al 112 NUE relativa ad una donna seguita ed infastidita per strada dall’ex fidanzato, nel quartiere Barriera di Milano. Gli agenti della Squadra Volante, prontamente intervenuti, rintracciavano sul posto la persona segnalata, un trentaquattrenne marocchino regolarmente residente in Italia, circondato da alcune persone che lo trattenevano a distanza dalla ex ragazza. Quest’ultima riferiva agli operatori che, nonostante la storia con lui fosse ormai finita da 5 mesi, l’uomo anche quel pomeriggio aveva tentato l’ennesimo approccio, arrivando a strattonarla per strada. Solo l’intervento di alcuni passanti lo aveva fermato.

Da una verifica dei fatti, veniva appurato che, a seguito di una denuncia presentata dalla ragazza nel mese di marzo, era stato emesso e notificato al cittadino marocchino un ammonimento da parte del Questore di Torino che non era, come s’è visto, valso a molto. La giovane era stata costretta più volte a cambiare domicilio ed addirittura aveva deciso di assentarsi dall’Italia per un periodo di oltre 2 mesi. Purtroppo, l’ex fidanzato, venuto a conoscenza del suo ritorno in Italia, aveva ricominciato a perseguitarla, arrivando anche a rubarle degli oggetti per poi darle un appuntamento per rivederla. L’uomo è stato tratto in arresto per atti persecutori.

(20 agosto 2019)

