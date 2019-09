Torino, cerca di impossessarsi di un notebook da un’aula universitaria. Arrestato

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino italiano di 55 anni per furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti presso la School of Management and Economics in corso Unione Sovietica a seguito di un tentativo di furto subito da una studentessa. La giovane, infatti, aveva lasciato in aula studio zaino e notebook per andare in bagno. Al suo rientro, la ragazza ha visto il cinquantacinquenne prelevare denaro contante dal suo portafogli. L’uomo, inoltre, aveva preso il notebook dal tavolo e lo aveva già riposto nella borsa porta computer, con ogni probabilità per impossessarsene.

A seguito di accertamenti, è emerso che l’uomo aveva precedenti a carico. Nel febbraio del 2017, fu arrestato per un reato simile. In quella circostanza, fu tratto in arresto per aver asportato un computer portatile dall’interno di una facoltà universitaria.

(20 settembre 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata