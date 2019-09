Feditalimprese Piemonte: un servizio di tutor per le start up alla ricerca di fondi 

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Economia

Un nuovo servizio di tutor per le start up che ricercano fondi. Ad offrirlo è Feditalimprese che mette a disposizione una figura professionale che potrà aiutare le neonate imprese a reperire le risorse economiche necessarie per dare la spinta che serve alle loro attività.

La novità è stata presentata il 19 settembre alle ore 18.30 in corso Matteotti 15 a Torino, presso la sede di Fineco.

A presentare il servizio il segretario di Feditalimprese Piemonte Francesco D’Alessandro ha spiegato come “per le start up nella fase di avvio una delle cose più difficili è capire come reperire i fondi necessari per andare avanti. Per questo abbiamo pensato di dedicare uno strumento apposito per spiegare loro come ricercare i bandi nazionale ed europei e quelli locali, dividendo anche per settore merceologico di interesse”.

All’evento erano presenti anche l’avvocato Chione, il dottor Miseroglio e la dottoressa Lorenza Morello (nella foto in alto).

(20 settembre 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata