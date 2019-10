Torino, dalla Sala Rossa scappano tutti. Si dimette anche Monica Canalis

di G.G. #Torino twitter@torinonewsgaia #Politica

Dopo le dimissioni di Piero Fassino, in attesa inutile di quelle di Appendino che è l’unica che dovrebbe darle, in Sala Rossa si accelera il fuggi fuggi prima del disastro finale. Anche Monica Canalis, ha infatti deciso di andarsene, anche su pressioni del suo partito, per una faccenduola tutta italiana di accumulo di incarichi perché più se ne hanno più ci si sente qualcuno, non importa se poi li onori come si deve o no.

Nei giorni scorsi Canalis si era dimessa anche dal Consiglio della Città Metropolitana, quell’organismo che vede la Sindaca Metropolitana Chiara Appendino votare contro le decisioni della Sindaca di Torino Chiara Appendino, una cosa esilarante.

Sulla poltroncina già di Canalis, si siederà ora Federica Scanderebech, classe 1985, già consigliera comunale PD durante i cinque anni di Piero Fassino e ricandidatasi nel 2016 nel Partito democratico è ora assai vicina alla Lega, così vicina da avere un contratto da 20mila € – scrive Lo Spiffero – come consulente del gruppo del Carroccio in Consiglio regionale.

Scanderebech ha affermato di non essere sicura di voler accettare lo scranno e che, in ogni caso, se tornasse a sedere tra i banchi dell’aula cittadina, s’iscriverebbe al gruppo misto di minoranza. Non si sa mai che perda il lavoro.

(5 ottobre 2019)

