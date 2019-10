Asti, lunedì 4 novembre nuovo appuntamento con “Leggermente” alla Biblioteca Astense

di Redazione, #Asti twitter@torinonewsgaia #Cultura

Secondo appuntamento con Leggermente, il ciclo di letture a tema in compagnia della Casa del Teatro 3 – L’Arcoscenico alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti.

La lettura ad alta voce, consigliata nelle scuole e riconosciuta come metodo efficace per l’apprendimento e per la comunicazione, in realtà è utile a qualsiasi età: una quantità di immagini che leggendo da soli non ci erano arrivate ci sorprendono. Tutti noi abbiamo una visione più ampia nel momento in cui qualcun altro ci “racconta” quel che conosciamo già, o se ancora non abbiamo trovato quel libro, ci spinge a cercarlo per saperne di più.

Stimolante, e ancora più affascinante se il luogo della lettura è la Sala delle Colonne della Biblioteca Giorgio Faletti dove scaffali, libri e immagini di autori offrono una cornice perfetta.

Lunedì 4 novembre alle 17,30 il tema proposto sarà l’Inquietudine, attraverso brani più o meno noti, con le parole di Pessoa, Borges, Palahniuk, Plath e altri ancora, con qualche intermezzo, ormai consueto, di poesia. Al leggio si alterneranno Martina Costa, Monica Mana e Manuela Parola, seguite da Ileana Spalla.

L’Ingresso è libero. Nei giorni successivi all’appuntamento con Leggermente i testi delle letture saranno pubblicati sul sito della Biblioteca, per agevolare chi desiderasse leggere il brano proposto o magari tutto il libro da cui è tratto.

(30 ottobre 2019)

