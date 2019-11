Torino, interventi del Servizio Verde Pubblico: nuovi boschi e potature in corso Orbassano, ripristino dell’alberata in via Filadelfia

Le settimane in corso sono dense di attività, per i tecnici del Servizio Verde Pubblico della Città. Sono in fase di realizzazione, infatti, (foto allegate) i piantamenti di tipo forestale di 10mila alberi entro il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi: l’intervento nel Parco Colonnetti è in fase avanzata, mentre è iniziata il 7 novembre anche la messa a dimora nel Parco Stura di corso Giulio Cesare, che già ospita l’intervento di forestazione urbana (circa 1000 alberi) realizzato la scorsa primavera grazie alla sponsorizzazione di Fpt e all’attività dell’Istituto Piante da Legno Ipla. Vengono messi a dimora alberi di piccola dimensione, a gruppi, con l’intento di creare nel tempo nuovi boschi urbani, proseguendo l’impegno della Città per aumentare l’infrastruttura verde e migliorare l’ambiente mitigando i cambiamenti climatici.

Intanto, proseguono gli interventi di potatura in corso, grazie a un appalto specifico per i tratti alberati lungo piste ciclabili: dopo il Parco Millefonti, corso Duca degli Abruzzi e corso Rosselli, interventi già conclusi, partiranno nella prima quindicina di novembre due grossi interventi: il primo riguarderà l’asse di corso Orbassano (circa 600 alberi). Il cantiere potrà causare disagi per il parcheggio e potrebbe anche occupare parte della carreggiata, con possibili rallentamenti del traffico veicolare. Le operazioni saranno tuttavia organizzate in modo tale da diminuire il più possibile i disagi per gli automobilisti, anche visto l’avvicinarsi delle festività natalizie. Apposita segnaletica sarà posizionata in loco, per evidenziare le modifiche alla viabilità. A seguire, a dicembre, verranno potati gli alberi dell’aiuola centrale di corso Tazzoli (circa 400 piante), questa volta con meno difficoltà logistiche visto che la pista ciclabile e gli alberi si trovano in sede separata.

Infine, nelle prossime settimane sarà dato avvio a un importante e atteso intervento di messa a dimora di alberi su filare esistente: si tratta di via Filadelfia, dove verranno piantate oltre 200 lagerstroemie a colmare le numerose fallanze presenti. L’intervento comprende il Piazzale San Gabriele da Gorizia, dove otto alberi sono stati donati alla Città da Assemblea Teatro. Quella di via Filadelfia è un’alberata che negli anni, a causa del limitato spazio (gli alberi al tempo sono stati collocati su un marciapiede), dell’uso improprio e di atti vandalici, ha subito una moria al di sopra della media cittadina. In passato, oltre ad assicurare la potatura degli alberi, la rimozione delle piante secche e la manutenzione dei pali tutori, il Servizio Verde Pubblico è intervenuto più volte lungo l’asse, con il ripristino delle piante mancanti, ma gli interventi non sono riusciti a far fronte ai danni che vengono arrecati. Non avendo mai abbandonato definitivamente l’idea di rimpiazzare le fallanze, il Servizio Verde Pubblico non appena le risorse a disposizione lo hanno consentito, ha programmato il completamento di questa alberata, non solo rimpiazzando le lagerstroemie mancanti, ma adottando gli opportuni accorgimenti per consentire maggiori probabilità di sopravvivenza e ridare decoro alla via.

(12 novembre 2019)

