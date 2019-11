Torino, cinque arresti per spaccio a Barriera Milano

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Personale del Commissariato Barriera Milano, durante controlli a stabili ed esercizi commerciali ubicati nelle vie Cigna, Martorelli ed i Corsi Vigevano, Novara e Giulio Cesare, ha tratto in arresto 5 cittadini extracomunitari per reati inerenti agli stupefacenti.

In particolare, i servizi, cui ha concorso personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile, hanno consentito in un caso l‘arresto di 2 cittadini gambiani, di 20 e 25 anni, con precedenti di polizia specifici. Durante la perquisizione domiciliare nel loro alloggio di via Monte Rosa, il cane poliziotto ha infatti rinvenuto diverse dosi di stupefacente di vario tipo (cocaina, eroina, marijuana, crack).

In corso Palermo, invece, gli investigatori del Commissariato hanno stanato il covo di un sodalizio di cittadini nigeriani dediti alla detenzione ed alla produzione di dosi di sostanza stupefacente. I tre, due uomini di 39 e 25 anni ed una donna di 22 anni, tenevano in bella vista nel soggiorno di casa oltre 300 grammi di marijuana, un grosso ovulo di cocaina (oltre 20 grammi) ed un bilancino elettronico, da utilizzare per la successiva fase di confezionamento dello stesso. In un altro alloggio a loro disposizione in corso Giulio Cesare è stata, invece, ritrovata della marijuana (circa 40 grammi).

Oltre 115 le persone complessivamente identificate nell’arco dei controlli.

(13 novembre 2019)

